Sommergibile Titan scomparso, cosa sappiamo: il tempo a disposizione, le ipotesi e il recupero. Domande e risposte

È una corsa contro il tempo, e il tempo in questo caso è stato quantificato tra le 70 e le 96 ore lunedì pomeriggio. Fino a venerdì, quindi, ultimo giorno utile per recuperare il sommergibile che trasportava cinque persone sul fondo dell'Oceano Atlantico settentrionale per vedere da vicino i resti del Titanic. Sommergibile che è attualmente disperso nonostante tutte le forze messe in acqua dalle autorità, sia statunitensi che canadesi. Il "Titan" si stava dirigendo verso il famoso relitto, al largo della costa di St John's, Terranova, in Canada, quando poi all'improvviso ha perso i contatti con la sua nave di supporto. A bordo ci sono cinque persone con ossigeno sufficiente per resistere al massimo 3-4 giorni. Ecco cosa sappiamo finora.