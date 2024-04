Soldati americani a Kiev? Il video virale sui social, cosa sta succedendo e chi c'è dietro

La bandiera america, le divise militari all'avanguardia e il passo deciso. «I soldati americani sono arrivati a Kiev», così si legge in un video diventato virale su Tiktok. Il filmato dura 15 secondi. Si vedono le reclute marciare davanti a una folla di spettatori, radunati dietro le barriere di sicurezza. Ma la realtà non è come sembra. E se di truppe Nato in Ucraina se ne sta parlando diffusamente negli ultimi mesi, con la Francia che preme per l'invio di nuove unità, diverso è che siano già schierato nella capitale ucraina.

