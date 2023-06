Slang, quasi 9 italiani su 10 lo usano eppure dà fastidio a più della metà della popolazione: la ricerca

"Bro", "fra", "cringe", "boomer", "spoilerare", "che sbatti". E via discorrendo. Termini che nel linguaggio informale tra amici (ma spesso anche tra colleghi) sono diventati di uso comune, pur non trovando spazio nelle pagine dei vocabolari di lingua italiana. Fanno parte di un gergo popolare (noto anche come "slang") che non è proprio di un gruppo sociale specifico, ma è conosciuto utilizzato da quasi tutta la popolazione.

Lo rivela un curioso sondaggio della piattaforma di apprendimento linguistico "Preply.com", che ha intervistato un campione di 1647 italiani distribuiti in 14 città della Penisola, riguardo l'utilizzo dello slang per comunicare.

Due dati catturano subito l'attenzione: l'89% degli intervistati (quasi 9 su 10) dichiara di utilizzare almeno una o più espressioni che fanno parte dello slang, eppure allo stesso tempo circa 3 italiani su 5 (il 57%) dichiara di esserne infastidito. Ma le sorprese non finiscono qui.