Sinner: quanto guadagna, il patrimonio milionario e il montepremi delle Atp Finals di Torino

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che già aveva cominciato da tempo a mostrare tutto il suo talento, è esploso definitivamente: semifinale a Wimbledon, altri quattro titoli ATP, di cui il primo Masters 1000 della sua carriera a Toronto e quarto posto nel ranking, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano, ovvero quello di Adriano Panatta nel lontano 1973. Ovviamente le vittorie vanno di pari passo ai guadagni, intesi sia come montepremi che come gli sponsor, che fanno a gara per accaparrarsi un volto destinato a entrare nella storia del tennis italiano ma non solo.