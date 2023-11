Sibilla Barbieri, il figlio che l'ha aiutata a morire con suicidio assistito si è autodenunciato e denuncerà la sanità del Lazio: «In Italia le è stato negato»

Il figlio dell'attrice Sibilla Barbieri, paziente oncologica terminale morta con suicidio assistito, è arrivato nella stazione dei carabinieri Vittorio Veneto, a Roma. Si autodenuncerà, insieme a Marco Cappato, dopo aver accompagnato la donna in Svizzera, per l'assistenza al suicidio offerta alla madre. Denuncerà, inoltre, la sanità del Lazio «in quanto Sibilla era in realtà in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato/Antoniani per l'accesso alla morte volontaria in Italia», si legge nella nota.