Selvaggia Lucarelli, minacce di morte dopo il suicidio di Giovanna Pedretti. «Di lei non importa nulla, la usano». Poi Lascia X e difende il fidanzato

Selvaggia Lucarelli minacciata dopo il suicidio di Giovanna Pedretti. La giornalista ha ripostato nelle sue storie di Instagram alcuni dei tanti messaggi che le sono arrivati e che la incolpano della morte della ristoratrice di Sant'Angelo lodigiano, il cui cadavere è stato trovato nel Lambro dopo che era finita nelle polemiche per una recensione al suo locale ritenuta falsa. «So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo», si legge tra i vari insulti e minacce. La giornalista ha replicato ai post di odio, ha deciso di lasciare X e ha colto l'occasione per difendere il suo fidanzato, il food blogger Lorenzo Biagiarelli