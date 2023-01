Scuole chiuse a Napoli, L'Aquila, Rieti e Spoleto: l'elenco regione per regione

Scuole chiuse per il maltempo oggi dal Nord al Sud Italia. Ancora freddo glaciale sulla penisola, con neve e vento. Oggi allerta arancione in Romagna e Marche; gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. Gli istituti scolastici non hanno aperto a Potenza e in alcuni comuni del Riminese e del Modenese. Ma anche in altri comuni.

Maltempo, ancora neve in Molise, scuole chiuse in 10 Comuni https://t.co/yi4X1v8kDw — Ansa Molise (@AnsaMolise) January 23, 2023

Maltempo. Neve a Bologna, emergenza Marche. i sindaci: «Evitare spostamenti». A Fabriano 5 tir fuori strada