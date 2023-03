Scuola e divieti, dal piercing ai capelli colorati cosa è vietato negli istituti italiani. Gli studenti: «Assurdo»

L'ultima novità ha viaggiato a bordo di una circolare emessa da una scuola media di Alpignano, nel torinese, che informava le famiglie di studenti e studentesse del divieto di indossare unghie finte a scuola perché "possono graffiare i compagni".

A una prima impressione, quello di Alpignano può sembrare un bizzarro caso isolato, ma così non è: in assenza di chiare normative di riferimento nazionale, infatti, spesso le regole a scuola vengono stabilite a discrezione dalle singole direzioni, che di solito si limitano a dare indicazioni pratiche tramite avvisi e circolari. Il risultato è che le regole possono facilmente variare da istituto a istituto.

Lo rivela un'indagine del portale studentesco "Skuola-net", che ha intervistato in totale 1.300 studenti di scuole secondarie: più di un terzo - il 37% degli intervistati - ha dichiarato di essersi imbattuto in divieti che giudicherebbe come "strani" se non proprio "assurdi". Ecco quali.