Sciopero dei trasporti pubblici domani 17 febbraio: Roma, Napoli, Milano, la situazione città per città. Fasce protette

Sciopero dei trasporti pubblici domani venerdì 17 febbraio in tutta Italia. L’organizzazione sindacale Usb (Unione sindacale di base) ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore: possibili disagi soprattutto per i pendolari. In questo primo sciopero dei trasporti pubblici del 2023 il sindacato rivendica rivendicare «la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri». La situazione a Roma, Milano, Napoli e altre città.

La nota dell'Usb: «L’assemblea nazionale delle delegate e delegati del 24 gennaio ha lanciato una ampia mobilitazione partendo dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del Trasporto Pubblico nella giornata del 17 febbraio 2023 e con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti nella giornata del 3 marzo 2023 per rivendicare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli Autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione; del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti, per denunciare l’attuale emorragia degli addetti al settore su tutto il territorio nazionale quale palese testimonianza dell’indisponibilità dei Lavoratori a sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e della propria mansione tra pesanti carichi di lavoro, la gravosa responsabilità della mansione e le pesanti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica».