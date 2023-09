Sciopero del trasporto pubblico locale. Matteo Salvini ha firmato la precettazione per la protesta programmata per venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, sarà solo di 4. Così una nota del Mit.

Sciopero trasporto pubblico venerdì 29 settembre: previsti disagi a Roma, Milano, Torino e Napoli. Ecco orari e fasce garantite