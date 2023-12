Sciopero medici 18 dicembre, dai primari ai farmacisti: ecco chi non lavora oggi. A rischio 25mila interventi

Lunedì nero per la sanità. Oggi, 18 dicembre, è il giorno dellolo sciopero nazionale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn proclamato da Aaroi-Emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fvm Federazione veterinari e medici e Cisl medici. Stop a tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale indispensabili per le diagnosi e le cure non urgenti e per la sicurezza e le forniture alimentari.

Potrebbero saltare circa 25mila interventi chirurgici programmati, con disagi negli ospedali e sul territorio.Sciopero che comporterà inevitabilmente disagi per gli utenti e per la filiera agroalimentare, ma, sottolineano i sindacati, «indispensabile per dare un messaggio chiaro alla politica di Governo: il Ssn ha bisogno di aiuto. La Legge di Bilancio non lo aiuta affatto».