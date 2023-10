Sciopero lunedì 9 ottobre Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze e Bologna. Orari e fasce di garanzia

Sciopero in vista (e quindi disagi per chi si muove sui mezzi pubblici) lunedì 9 ottobre. Sarà stop di 24 ore per i lavoratori del trasporto pubblico locale, procamato dall'Usb. Si tratta dello sciopero che era stato rinviato il 29 settembre dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che lo aveva ridotto a sole 4 ore. Sono previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Per martedì 10 è invece previsto lo sciopero dei taxi dell'Usb insieme ad altre sigle sulla questione delle licenze.