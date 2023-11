Sciopero 17 novembre, trasporti a rischio da Roma a Milano e Napoli: modalità e fasce di garanzia città per città

Sciopero 17 novembre. Trasporti a rischio in tutta Italia. Nel frattempo è scontro. La Lega contro la Cgil sullo sciopero di 24 ore proclamato per venerdì: 'Basta con i capricci di Landini, vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungò. 'Salvini è nervoso perchè non può mantenere le promesse della campagna elettorale, replica il segretario della Cgil.

