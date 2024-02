Rischia un'accusa di omicidio colposo Patrizio P. Il 43enne proprietario, insieme all'ex moglie Giovanna M., dei tre rottweiler che domenica scorsa hanno aggredito e ucciso Paolo Pasqualini, 39 anni, in bosco di Manziana, mentre faceva jogging. Patrizio P. vive a Viterbo con la nuova compagna. E domenica mentre accadeva la tragedia si trovava proprio qui. Nell'appartamento del quartiere nella prima periferia della città, però, non si fa vedere. Al citofono risponde solo la compagna che si barrica dietro un secco "no commenti".