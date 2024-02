Sarta con troppi clienti a Venezia, Margherita chiude il negozio per sempre: «Non riesco a fare tutto, meglio un lavoretto ogni tanto»

Fare il mestiere del sarto è sempre più difficile. Un po' i costi legati alla bottega, un po' il mercato, con la moda mordi e fuggi che spesso nel breve periodo fa risparmiare rispetto a una riparazione, ma a quale prezzo per l'ambiente non si sa. Certo è che trovare una persona disposta a rammendare a prezzi competitivi è diventato sempre più complesso. E così anche Margherita Viel ha appeso, per modo di dire, l'ago al chiodo, abbassando la saracinesca che per due anni è stata aperta in calle de l'Aseo a Cannaregio.