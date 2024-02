Sanremo 2024, scaletta seconda serata: da Fred De Palma a Clara. Gli orari. Ospiti Giovanni Allevi e John Travolta

Scaletta seconda serata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024. Dopo 5 ore di diretta abbiamo un podio tutto al femminile con Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa. Stasera in tv, mercoledì 7 febbraio, andrà in scena la seconda. Vediamo dunque cosa ci aspetta.

Gianni Morandi superospite a Sanremo, l'invito a sorpresa di Amadeus: «Sei libero giovedì?»

Scaletta di stasera, seconda serata

Scaletta, il primo a esibirsi sarà Fred De Palma con Il cielo non ci vuole, presentato da Ghali.

Renga Nek con "Pazzo di te" presentati da La Sad

Alfa con Vai! presentato da Mr.Rain

Dargen D'Amico con "Onda alta" introdotto da Diodato

Il Volo con "Capolavoro" presentati da Rose Villain

Gazzelle canta "Tutto qui" (Bnkr44)

Emma canta "Apnea" introdotta da Santi Francesi

Mahmood con "Tuta gold" presentato da Alessandra Amoroso

Bigmama con "La rabbia non ti basta" (Il Tre)

The Kolors "Un ragazzo una ragazza" (Angelina Mango)

Geolier con "I p' me, tu p' te" presentato da Fiorella Mannoia

A seguire Loredana Bertè canta "Pazza" presentata da Sangiovanni

Annalisa con "Sinceramente" (Maninni)

Irama con "Tu no" (Ricchi e Poveri)

Clara canta "Diamanti grezzi" (Negramaro)

