Sanremo 2024, pagelle terza serata: Teresa Mannino show (9), Amadeus rosicone (5), Il Tre cucciolo (6+), Santi Francesi

Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus nella terza serata, ha interrotto la sacrale lettura dei dati d'ascolto, ammonendo tutti che si stavano prendendo troppo sul serio, poi ha «accusato» Ama di essere troppo lungo e «di far durare Sanremo un anno», e di essere «sfigato», minacciando: «Sono una scheggia impazzita e non vedo l'ora perché sarò in diretta e nessuno mi può tagliare!». E poi stasera ci sarà un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a finire come con Travolta) oltre ai super ospiti di casa nostra, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Sabrina Ferilli. I cantanti, come già avvenuto ieri, verranno presentati dagli altri artisti in gara che si sono esibiti ieri e che questa sera vestiranno i panni dei presentatori.