Sanremo 2024, i look dei co-conduttori nel primo spot con Amadeus: Mengoni in bermuda (9), Cuccarini anni '80 (7), Mannino chic (8)

E' tutto pronto per Sanremo 2024. Ieri, i co-conduttori di questa nuova edizione si sono presentati ufficialmente nel primo spot che li ha visti protagonisti accanto ad Amadeus, padrone di casa per il quinto anno consecutivo. Da Marco Mengoni a Lorella Cuccarini, da Teresa Mannino a Giorgia fino ovviamente all'unico inimatibile Fiorello, uno ad uno si sono seduti accanto a un vecchio televisore che ripercorreva la storia del Festival, sintonizzato sul 1958 quando a cantare c'era Modugno con il suo "Nel blu dipinto di blu". E se il buongiorno si vede dal mattino, i look che hanno sfoggiato i conduttori ci hanno già fatto sognare.