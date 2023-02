Sanremo, pagelle look di stasera: in terza serata attesa per Paola Egonu (in Armani) e i Maneskin (in Gucci)

Terza serata per il 73esimo Festival di Sanremo: occhi puntati sulla co-conduttrice della serata, Paola Egonu, che vestirà Armani (come Francesca Fagnani ieri sera). I Maneskin, che tornano all'Ariston in veste di super ospiti, potrebbero sfoggiare mises Gucci o Etro mentre, tirando le somme delle serate precedenti, siamo curiosi di vedere cosa indosseranno Elodie, Paola&Chiara (che si sono presentate alla conferenza stampa di oggi in versione sobria rispetto alla Star Wars di ieri sera) e Levante.