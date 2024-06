Samp/T, cos'è e come funziona il sistema missilistico che l'Italia invierà all'Ucraina (ma che non potrà essere usato in Russia)

Alla fine è arrivato l'ok. Come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a "Zapping" su Radio1, l'Italia fornirà presto all'Ucraina il sistema missilistico SAMP/T. Noto anche come Sistema di Difesa Aerea a Medio Raggio Terrestre (SAMP/T), il sistema di difesa antiaerea di nuova generazione sviluppato congiuntamente da Italia e Francia è progettato per intercettare e distruggere una vasta gamma di minacce aeree, compresi aerei, missili da crociera e missili balistici tattici.

