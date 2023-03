Samira Lui, età, la polemica a Miss Italia con Francesco Facchinetti e il fidanzato: chi è la modella di origini senegalesi ospite da De Martino

Samira Lui ospite a Stasera tutto è possibile. La modella classe '98 sarà nel comic show condotto da Stefano De Martino in onda stasera in tv, luned' 20 marzo alle 21.20 su Rai 2. Sarà “È primavera” il titolo della sesta puntata del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al timone del programma ritroviamo il marito di Belen Rodriguez, con i "soliti" compagni di risate: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest'ultimo veste stasera i panni di Maria De Filippi e Federica Sciarelli. E con loro tanti ospiti. Ma chi è Samira Lui?