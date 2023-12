Salario minimo, Meloni: «I sindacati siano coerenti. Della mia vita privata si è parlato senza pietà»

Sul salario minimo la premier Giorgia Meloni chiede coerenza ai sindacati. Lo fa parlando in diretta a Non Stop News, su Rtl 102.5: «La bagarre alla Camera? Un po' sorrido, M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'hanno fatta, e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano contratti con poco più di cinque euro all'ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Bisognerebbe sedere un pò coerenti».