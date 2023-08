Putin e Kim Jong-un alleati in guerra? Il caso del jet russo avvistato in Nord Corea e i sospetti sul traffico d'armi

Putin e Kim Jong-un alleati in guerra? È questa l'ultima ipotesi a seguito di un insolito avvistamento di un jet militare russo in Corea del Nord. La preoccupazione è che il leader nordcoreano stia vendendo armi a Vladimir Putin, mentre si rafforzano i legami tra gli Stati sottoposti a sanzioni. I dati di FlightRadar24 mostrano che l'Ilyushin IL-62M dell'aeronautica militare russa ha volato da Mosca a Pyongyang il 31 luglio ed è tornato il 2 agosto.

Le immagini satellitari hanno mostrato la «sosta» dell'aereo, per circa 36 ore, all'interno dell'aeroporto di Pyongyang, secondo NK News. Il volo russo in terra nordcoreana è stato il primo dalla metà del 2019, quando il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin si è recato a Pyongyang. Da sottolineare che la capitale nordcoreana ha chiuso le frontiere all'inizio del 2020 a causa della pandemia, soffocando la sua economia. Né la Russia né la Corea del Nord hanno fornito informazioni sull'aereo e non è chiaro chi fosse a bordo. Il Ministero della Difesa russo non ha rilasciato dichiarazioni.