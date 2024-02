Russia, dall'Iran centinaia di missili balistici tra cui i Zolfaghar. L'alleanza militare che spaventa Kiev (e gli Usa)

Quattrocento missili dall'Iran alla Russia, segnale di quanto i due Paesi siano vicini in un momento di tensione con l'Occidente. La cooperazione militare ormai non è più un segreto e la fornitura - confermata alla Reuters da sei fonti, include circa 400 missili tra cui molti Zolfaghar, missili balistici della famiglia Fateh-110. Questo missile superficie-superficie è in grado di colpire obiettivi a una distanza compresa tra 300 e 700 km.