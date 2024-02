Russia schiera il missile Kh-69 in Ucraina, l'arma per cambiare le sorti della guerra: gittata di 290 km e 300 kg di esplosivo

La Russia schiera un nuovo missile in Ucraina. Si tratta del Kh-69. Una delle munizioni più avanzate e moderne a disposizione dell'aeronautica militare di Putin. Diversi rapporti di intelligence provenienti da fonti pubbliche hanno indicato che negli ultimi giorni sarebbe stato usato in guerra. In particolare, un totale di 3 unità sarebbero state lanciate contro posizioni ucraine secondo The War Zone.

