Gps oscurati, blackout internet, isolamento e interferenze radio: la nuova guerra della Russia alla Nato

La nuova guerra di Putin alla Nato si sta sviluppando su un nuovo terreno, quello digitale. Le minacce nucleari, i test atomici, i missili balistici rappresentano un pericolo costante, ma ciò che sta emergende in queste ultime settimane è un lavoro sottotraccia sul campo elettronico. La Russia sta testando le nuove "armi" per mettere in crisi le difese dell'Alleanza Atlantica, sfruttando a sua vantaggio l'innovazione tecnologica. Ma non tutto sembra funzionare come previsto. La strategia? Creare interferenze nelle comunicazioni, rendersi invisibile o spezzare le connessioni avversarie.

Russia, internet in blackout per ore: dai Gps oscurati a Kaliningrad al blocco della rete, il test (fallito) di guerra digitale