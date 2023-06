Rottamazione quater cartelle - Siamo agli sgoccioli: c'è tempo fino al 30 giugno per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle. Entro il 30 giugno infatti è ancora possibile aderire. Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica sul sito dell'agenzia della Riscossione. Cosa serve? Si accede sia in area pubblica sia nell'area riservata tramite Spid e simili. Cercate "Definizione agevolata".