Romina Power, età, malattia e famiglia. La cantante ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Torna Verissimo, con il “nuovo” format estivo: Verissimo - Le storie. Anche questo weekend, sabato 3 e domenica 4 giugno, i telespettatori assisteranno a uno dei loro programmi televisivi preferiti che, però, avrà un format differente da quello al quale sono abituati. Infatti, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha chiuso la sua stagione due settimane fa ed ecco, quindi, che nel weekend verranno riproposte le interviste migliori della stagione appena conclusa 2022-2023. L'appuntamento con il salotto di Canale 5 è sempre alle 16.30.

Domenica 4 giugno, invece, Verissimo-Le Storie manderà in onda le interviste di Romina Power con il figlio Yari Carrisi Power e di Gerry Scotti, nonno, da poco, della sua seconda nipotina.

Chi è Romina Power

Romina Power, nome completo Romina Francesca Power, nasce a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. E’ figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power (1914-1958) e Linda Christian (1923-2011). Il padre, che ama Roma, omaggia la città eterna chiamando la figlia Romina e da quel momento il nome si diffonde velocemente in tutta Italia.

Ha due sorelle, Anna e Taryn, rispettivamente scomparse nel 2011 e nel 2020, e un fratello di nome Tayrone Power Jr, attore e cantante statunitense nato nel 1959.

Tyrone Power muore quando Romina ha 7 anni e il trauma subito la porta a rimuovere qualsiasi ricordo fino a quell’età. Con i fratelli, la madre e il patrigno Edmund Purdom, si trasferisce in Italia prima di andare a Londra cresciuta dalla madre a metà degli anni ’60. Vive a pieno l’atmosfera di quegli anni facendo uso regolare, in quel periodo, di LSD. Un viaggio in India la porta a scoprire ed abbracciare in pieno la filosofia buddhista che la aiuta molto quando scompare la madre nel 2011, dopo averla accudita per tre anni.

Tra il 2008 e il 2020 vive prevalentemente negli Stati Uniti, poi con il Covid si ritrova bloccata in Puglia. Si opera al ginocchio nel 2022.