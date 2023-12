Romani de Roma, storie e mestieri di chi rende unica la città eterna: dal carciofaro al pangocciolaro

«So romano de Roma». È un vanto per chi c’è nato. Ma anche (molto spesso) una precisazione rispetto a chi non c’è cresciuto e se ne appropria senza fondamento. Perché Roma è conosciuta in tutto il mondo, è un punto di riferimento geografico e culturale internazionale. E quindi chiunque ne vuole fare parte. Ma in realtà solo pochi conservano e tramandano le peculiarità e le tradizioni della romanità. Il filettaro, il maritozzaro oppure anche il grattacheccaro sono figure e mestieri che non si trovano altrove. Espressioni del popolo e simboli della città.