Roma, case occupate: ecco l'elenco degli immobili. I 5 "fortini" che resistono da anni

Nella lista degli immobili occupati a Roma, gli edifici entrano e escono come se ci fossero porte girevoli. Il primo elenco l’aveva fatto Matteo Piantedosi quando era Prefetto di Roma e a Palazzo Chigi sedeva Giuseppe Conte, al Viminale c’era Matteo Salvini e in Campidoglio Virginia Raggi. L’ultimo aggiornamento della lista delle “okkupazioni” è di inizio febbraio: il 3, al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, il prefetto Bruno Frattasi, il capo della polizia Lamberto Giannini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli assessori alle Politiche sulla sicurezza, Monica Lucarelli, alle Politiche sociali, Barbara Funari, e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, i vertici della Procura di Roma e rappresentanti di Regione Lazio e Ater avevano ritoccato e aggiornato la lista. Anche perché un paio di edifici - lo Spin Time di via Carlo Felice e l’ex Caserma di via del Porto Fluviale - hanno ricevuto il via libera per essere acquistati, ristrutturati e riceduti agli occupanti usando i soldi pubblici del Comune. Ecco la top 5 nell’ultima versione (3 febbraio 2023)

Roma, l’assessore Tobia Zevi in chat col ras delle occupazioni: «Ora cambiate il piano casa»