Rita Pavone chi è? Età, altezza, il discusso matrimonio con Teddy Reno, i figli e la malattia: l'artista a Verissimo

Rita Pavone ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'intervista dell'artista verrà trasmessa di nuovo oggi, sabato 3 giugno, nel nuovo format estivo (Verissimo - Le storie) del programma di Canale 5 che andrà in onda dalle 16.30. La trasmissione di Mediaset ha difatti chiuso la sua stagione due settimane fa ed ecco, quindi, che nel weekend verranno riproposte le interviste migliori della stagione appena conclusa 2022-2023. Tra queste anche quella a Rita Pavone, vediamo dunque chi è.

Chi è Rita Pavone

Rita Pavone, all'anagrafe Rita Ori Filomena Merk-Pavone, nasce a Torino il 23 agosto del 1945 (ha 77 anni). Nota come la Zanzara di Torino, fu soprannominata anche Pel di carota per via del colore rosso della sua capigliatura. Dotata di una voce da soprano, ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse, ed è una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito. In totale, ha venduto circa 50 milioni di dischi in tutto il mondo. E’ alta 1 metro e 53 centimetri.