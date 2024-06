Europee, il voto nelle regioni: FdI ne conquista 11 (e 4 circoscrizioni su 5), il Pd 6 e Forza Italia 2

I risultati delle Elezioni Europee 2024, ancora in evoluzione e non definitivi, stanno disegnando un panorama politico italiano caratterizzato da significative variazioni nelle preferenze elettorali tra le diverse circoscrizioni. Le proiezioni evidenziano una chiara predominanza di Fratelli d'Italia a livello nazionale, che è primo partito in tutte le circoscrizioni fatta eccezione soltanto per quella dell'Italia Meridionale (dove vince il Pd). Ecco un'analisi del voto sulla base delle diverse circoscrizioni.