Re Carlo, William e il principe George: i ritratti ufficiali dopo l'incoronazione. Ecco chi fa parte della nuova (e più snella) famiglia reale

Re Carlo, William e il principe George: presente e futuro della monarchia inglese in una fotografia che farà storia. E poi la nuova regina Camilla e la sua famiglia, la sorella e i nipoti. La casa reale inglese ha diffuso una serie di fotografie ufficiali da Buckingham Palace che ha pubblicato sui social. Dalle foto emerge un forte messaggio sulle prossime generazioni della monarchia. In una di queste, Re Carlo III è ritratto dal fotografo Hugo Burnand con suo figlio, il principe William, e il nipote, il principe George, il re e i due eredi al trono nella linea di successione. L'immagine è stata scattata nella Sala del Trono del palazzo e il re indossa la corona e le vesti dell'incoronazione. In mano il globo e uno scettro, mentre siede su un trono realizzato per l'incoronazione di Edoardo VII. E' un'immagine piena di sontuoso simbolismo e colori regali come oro, rosso e viola, osserva la Bbc. Una seconda fotografia da poco diffusa mostra il re Carlo e la regina Camilla con i loro paggi d'onore e le dame di Corte. Altre immagini ritraggono la sorella e i nipoti della regina che hanno avuto ruoli nell'incoronazione di sabato scorso, tra cui sua sorella Annabel Elliot, i suoi nipoti Freddy Parker Bowles e Gus e Louis Lopes, così come il suo pronipote Arthur Elliot.

Kate Middleton, Rose Hansbury la presunta amante di William all'incoronazione e quel dettaglio che ha copiato alla principessa