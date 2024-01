Re Carlo operato, chi lo sostituirà? Chi sono i Counsellor of state che possono prendere il suo posto (e il ruolo di Harry)

Un periodo non facile per la casa reale britannica. Prima l'annuncio del ricovero ospedaliero di Kate Middleton per un'imprecisata operazione chirurgica all'addome eseguita "con successo" ma che la costringerà a una degenza prolungata. Poi la comunicazione anticipata - inedito segnale di trasparenza verso l'opinione pubblica - dell'operazione a cui dovrà sottoporsi Re Carlo: un intervento correttivo per problemi alla prostata per i quali è già stato curato. Una forma benigna che richiederà comunque il ricovero in ospedale la prossima settimana.