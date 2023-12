Re Carlo e Kate razzisti, chi ha rivelato i nomi nelle lettere? Caccia alla spia di Buckingham Palace: «Harry e Meghan ora parlino»

Pochi (anzi pochissimi) avrebbero potuto leggere il contenuto delle lettere private che Meghan Markle avrebbe scritto a Re Carlo nella primavera del 2021. Lì dove la duchessa del Sussex si sarebbe lamentata con il sovrano del "razzismo" esistente nella casa reale dove erano in gioco «pregiudizi inconsci e ignoranza» che andavano affrontati. E allora come è possibile che questi nomi siano venuti fuori? Chi è la spia di Buckingham palace che ha spifferato il contenuto delle lettere in cui - a quanto sembra - Re Carlo e Kate sono indicati come i razzisti? Dopo la bufera scatenata dal libro Endgame, Harry e Meghan ora dovrebbero parlare. Spiegare perché nell'edizione olandese del libro, Re Carlo e Kate sono stati indicati come i due reali razzisti che avrebbero fatto commenti sul colore della pelle del principe Archie. Nomi che la duchessa di Sussex avrebbe indicato in alcune lettere indirizzate proprio al sovrano. Accuse pesanti. E il loro silenzio, ora, è definito da molti «assordante».