Re Carlo incoronazione, la corona di Sant'Edoardo allargata per il re: quanto pesa e perché il sovrano potrà tenerla in testa solo un'ora

Oro, gemme, velluto rosso e pelliccia di ermellino. La corona di Sant'Edoardo, che verrà posta sabato in capo a re Carlo III, è un potente simbolo della monarchia britannica. Alta più di 30 centimetri, realizzata in oro a 22 carati, è però anche molto pesante - ben 2,28 kg- e per questo il sovrano la indosserà per meno di un'ora. Poi verrà riposta nella Torre di Londra, in attesa della prossima incoronazione.