Re Carlo ha già battuto un record. La madre è stata la monarca più longeva della storia del Regno Unito, la regina più giovane. Lui, con le sue 74 primavera, il sovrano più anziano di sempre, ma sicuramente il più esperto e preparato. In fondo ha trascorso tutta la sua regale esistenza aspettando l'incoronazione nell'Abbazia di Westminster. Non un giorno qualunque il 6 maggio. È infatti l'anniversario delle nozze della principessa Margareth con il fotografo Tony Armstrong Jones, la morte di Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, il compleanno del principino Archie, primo figlio della coppia più discussa e e sempre meno amata, Harry e Meghan. Una sorta di simbolica riappacificazione, come tendere una ramo d'ulivo al secondogenito di Carlo III dopo l'esplosiva e scandalosa biografia Spare. Tutti hanno avuto molto tempo per conoscere l'uomo prima che diventasse re. Nei suoi molti decenni come erede al trono, sono emersi molti dettagli sulla sua personalita: il pubblico ha imprato a conoscerlo come un uomo appassionato, a volte abile politico, socievole, ma anche scontroso, ossessivo, severo. Dall'amore per il cibo, fino alla passione per lo yoga: ecco alcuni dettagli inediti del monarca.

