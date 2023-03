Un posto al sole. Per le candeline del figlio Archie che il giorno dell’incoronazione di Re Carlo compie quattro anni: ricorrenza, secondo Harry e Meghan, da inserire in un qualche modo nel diario del 6 maggio. Un posto sul balconcino di Buckingham Palace per salutare la folla insieme con tutti gli altri membri della Famiglia Reale. Un posto per dormire a Frogmore Cottage, dove hanno vissuto prima di trasferirsi negli Stati Uniti, e da dove hanno dovuto sloggiare. Un posto, per i loro pargoli, accanto ai membri della famiglia, compreso il figlio della Principessa Eugenie, August, che ha un’età simile a quella di Lilibet. Quindi, un posto al sicuro per tutti i Sussex, garantito da Scotland Yard (soprattutto dopo la pubblicazione di “Spare” in cui Harry ha rivelato di aver ucciso alcuni talebani durante il suo passato militare). E un posto “faccia a faccia”, in un incontro che Harry avrebbe chiesto al padre e al fratello William per tentare di fare chiarezza, ma che finora non è si concretizzato.

