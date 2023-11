Re Carlo, oggi il primo discorso da Re in Parlamento: Anna sarà la sua guardia del corpo. La Corona, l'ispezione nei sotterranei: tutte le curiosità

Sarà il primo discorso di re Carlo III in Parlamento da quando è stato incoronato a maggio e da quando ha raccolto il testimone della madre Elisabetta II a settembre 2022. Oggi, 7 novembre 2023, sarà una data storica per il Regno Unito e per Re Carlo. Per la prima volta, infatti, il sovrano inaugurerà la nuova sessione parlamentare a Westminster Hall, tenendo un discorso su cui già circolano le prime indiscrezioni: il primo King’s speech dopo 70 anni di Queen’s speech.