«Re Carlo non ha invitato Harry al suo compleanno». Un portavoce della coppia: «Lui e Meghan hanno saputo della festa dai giornali»

Un nuovo smacco per Harry e Meghan, sempre più isolati dalla famiglia reale. Stavolta al centro delle polemiche è la festa di compleanno per i 75 anni di Re Carlo che si terrà il 14 novembre. Ieri il Sunday Times aveva riferito che il principe Harry aveva rifiutato l'invito al party del padre, preferendo rimanere in California, ma ora una fonte vicino ad Harry e Meghan rivela una nuova versione dei fatti. Non solo i Duchi di Sussex non avrebbero ricevuto alcuni invito, ma sarebbero stati completamente all'oscuro della festa finché non l'hanno letta sui giornali. Carlo, isomma, li avrebbe completamente snobbati.