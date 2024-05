Raisi è stato assassinato? Ad avanzare questa ipotesi è il gruppo russo Wagner. Con l'annuncio della morte del presidente iraniano, dilagano le teorie cospirazioniste. Molte di queste montate ad arte per alimentare le tensioni, soprattutto in Medio Oriente. Non è un caso, ad esempio, che tra Teheran e Tel Aviv i rapporti siano critici. La dimostrazione è nell'attacco della Repubblica islamica avvenuto tra la sera di sabato 13 e la notte di domenica 14 aprile. Una rappresaglia per il bombardamento del consolato dell'Iran a Damasco. Tanto che ora proprio il governo di Netanyahu è accusato di aver sabotato l'elicottero dove viaggiava Raisi.

Raisi, come è morto? L'ultimo video in elicottero prima dell'incidente, il successore Mokhber (ad interim) e il ruolo di Ali Khamenei