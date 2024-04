«Misurati livelli di iodio radioattivo a Tromsø». Radiazioni nucleari in Norvegia, questa la dichiarazione diffusa dall'autorità per la sicurezza. Come specificato nella nota, stiamo parlando di quantità "molto basse" individuate presso la stazione di filtraggio nel nord del Paese. Ma resta un mistero la loro provenienza.

Nato, la falla nell'Artico e la minaccia russa dal Nord: così i sottomarini nucleari di Mosca aggirano le difese dell'Alleanza