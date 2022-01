Magnifici Otto. Sarà uno di questi, o qualche nome a sorpresa pronto a sbucare all’ultimo istante, nella Zona Cesarini che è la vera Zona Quirinale, a diventare il successore di Mattarella? Sempre ammesso che Sergio non succeda a se stesso. I partiti sono in alto mare, ma per ora la «quadra» - espressione politichese che sta a significare conclusione di un accordone - potrebbe trovarsi su uno dei papabili citati in questa pagina. Ognuno dei quali ha i suoi punti di forza che potrebbero proiettarlo nella poltrona più importante e le sue debolezze nel tragitto. Inutile dire: che vinca il migliore! Perché la storia insegna che al Quirinale si arriva tramite un gioco di incastri che spesso prescinde dalle qualità dei concorrenti. E però - per fortuna - la carica fa l’uomo o la donna che la assume: ovvero, una volta al Colle anche chi è poco conosciuto può sorprendere il Paese per la sua capacità di rappresentarlo e di fare gli interessi generali. La gara comincia oggi, e si spera non duri troppo.