Qualità della vita, Trento al primo posto in Europa: la classifica Istat. Milano e Roma fra le città meno sicure

In Italia la maggior parte della popolazione è soddisfatta della qualità della propria vita. Lo attesta la «Quality of life in European cities», l'indagine condotta dalla Commissione europea e dell’Istat (Istituto nazionale di statistica) sulle città europee. Nelle città italiane considerate oltre l'80% della popolazione è soddisfatto della qualità della propria vita nel 2023. La percentuale più bassa a Taranto (47,8%), quella più alta a Trento (95,4%). La città tridentina, in particolare, si colloca anche al primo posto della graduatoria europea che considera sia la soddisfazione di vivere nella propria città sia lo stile di vita che si conduce. Dallo studio si evince anche che basse percentuali di italiani ritengono che la qualità della vita sia migliorata negli ultimi cinque anni. La ricerca nello specifico.

Tax freedom day, cos'è e quando arriva il "giorno di liberazione fiscale": Italia al quinto posto in Ue per tassazione più alta