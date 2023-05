Vladimir Solovyov, il segreto della famiglia (con bambini) nascosta negli Stati Uniti del fedelissimo di Putin: la rivelazione nei file di Navalny

Uno degli uomini più fidati di Putin avrebbe una doppia vita e famiglia. Dove? Negli Stati Uniti. Il suo nome può non esservi familiare ma Vladimir Solovyov è una delle figure di maggiore spicco nel mondo russo. È ritenuto uno dei più importanti propagandisti russi, onnipresente sulle onde dei media statali e due volte decorato dal Presidente russo Vladimir Putin per i suoi servizi al Cremlino. Spesso deride l'Occidente come «satanico» e si riferisce all'invasione russa dell'Ucraina come a una «guerra santa». Non passa quasi mai una trasmissione senza che Solovyov invochi attacchi nucleari contro gli Stati Uniti e i loro alleati.

A quanto pare, il conduttore televisivo 59enne potrebbe nascondere un segreto scioccante.