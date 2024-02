Navalny, da Kara-Murza a Sasha Skochilenko: gli altri oppositori di Putin in carcere. L'allerta: «Ci saranno altri morti»

La Russia ha riconsegnato ieri il corpo di Navalny a sua madre. Ma a pochi giorni dalla misteriosa morte del dissidente in una prigione russa, si alza il livello di allerta per altri prigionieri politici la cui vita potrebbe essere a rischio.

Ne è certo Dmitry Muratov, direttore di Novaya Gazeta e vincitore del Nobel per la pace nel 2021. «Ci sono diverse persone in condizioni peggiori al momento. Sarò diretto: altre morti stanno per arrivare».