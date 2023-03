Putin, mandato di cattura internazionale. Ma chi sono i bambini rapiti dai russi? Da dove vengono? Che fine fanno? Domande e risposte

Putin incriminato dalla corte penale internazionale dell'Aia per il rapimento di masa di bambini ucraini. Ciò significa che ora c'è un mandato d'arresto internazionale per il presidente russo, un riflesso della velocità con cui la comunità legale internazionale ha perseguito le accuse di crimini di guerra durante l'invasione russa dell'Ucraina. Questi sono i primi casi aperti dalla corte penale internazionale da quando i suoi pubblici ministeri hanno avviato un'indagine sui crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio in Ucraina lo scorso febbraio.