Putin, cosa prevede il patto con Lukashenko: l'accordo sulle armi e la nuova minaccia nucleare in Europa

Mosca e Minsk: amici sempre, nemici mai. Poche ore fa Putin e Lukashenko hanno firmato un accordo per formalizzare il dispiegamento di missili nucleari tattici russi sul territorio bielorusso. Il motivo? La Russia ha affermato che il passo è stato eseguito per via delle crescenti tensioni con l'Occidente.

Il trasferimento delle armi in Bielorussia potrebbe essere letta come una risposta alla fornitura degli F16 da parte dell’Occidente all’Ucraina. Un triste parallelismo con la Guerra Fredda.

«Il presunto posizionamento di armi atomiche da parte della Russia in Bielorussia è un altro tentativo di minaccia nucleare». Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Olaf Scholz , a Berlino , rispondendo a una domanda sull'annuncio di Lukashenko. Per il portavoce «questo trasferimento è un passo sbagliato».