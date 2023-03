Guerra dei droni, cyberguerra, missili ipersonici Kinzhal, la supert bomba e le armi nucleari tattiche (fortunatamente fin qui mai usate). Il conflitto che ha sconvolto l'Europa con l'invasione russa dell'Ucraina partita il 24 febbraio di un anno fa si è sviluppato su diversi fronti. Se da una parte il progresso tecnologico ha messo in mostra nuovi sistemi di attacco, sul campo la situazione è ben diversa e riporta ai tempi della Seconda guerra mondiale o addirittura alle invasioni barbariche come sta emergendo in queste ultime ore.