Pullman precipitato a Mestre, chi era a bordo e dove era diretto. «Ipotesi malore del conducente»

Una scena apocalittica: la barriera del cavalcavia divelta, un pullman finito giù sulla ferrovia che prende fuoco, le urla di chi assiste alla tragedia e di chi a bordo resta intrappolato tra le lamiere accartocciate e in fiamme. «Ventuno morti», comunica la prefettura in serata: al bilancio della tragedia si aggiungono 12 feriti e almeno quattro dispersi. Una strage in un incidente che funesta Mestre verso sera. «È appena caduto un autobus dal ponte, un disastro», urla una testimone mentre riprende col telefonino la scena dell'incidente appena avvenuto.